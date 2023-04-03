Онколог предостерег от использования сухих шампуней с бензолом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сухие шампуни, содержащие бензол, могут повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом «РИА Новости» рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

— Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия, — отметил он.

Бензол очень летучий, поэтому при вдыхании он может спровоцировать опухоль верхних дыхательных путей и легких. Самойлов порекомендовал отказаться от сухих шампуней, в составе которых присутствует бензол.



Ежегодно онкозаболевания в России диагностируют примерно у 600 тысяч жителей. Процент заболевших в среднем повышается на 2—3% в год.

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Елизавета Пуншева