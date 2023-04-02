На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошло задымление

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На шахте «Обуховская», которая расположена в 6 километрах от города Зверево в Ростовской области, произошло задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



Отмечалось, что инцидент произошел на центральной промежуточной подстанции, находящейся на глубине 190 метров.

— В забое находятся 229 человек, в настоящее время проводится их эвакуация. Открытого горения нет, на месте происшествия запущена вентиляционная система, — сообщил собеседник агентства.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают нештатное аварийно-спасательное формирование и горноспасатели.

По информации МЧС России по Ростовской области, возгорание и угроза для людей отсутствуют.

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Антон Гаврилов