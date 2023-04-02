Министр экологии Татарстана поздравил геологов с профессиональным праздником

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Сегодня в России отмечают День геолога. В Татарстане всех причастных к празднику поздравил глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.

«Уважаемые геологи, геофизики, геодизисты, топографы, ученые, горняки, — все те, кто причастен к геологическому изучению недр! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем геолога! Эту нелегкую работу выбирают только по зову сердца и души. Ведь геолог — не только профессия, но и истинное призвание тех, кто ради новых открытий готов преодолевать любые трудности», — говорится в поздравлении.

По его словам, никто не знает «нашу прекрасную землю так хорошо, как геологи, которые прошли по ней тысячи километров, перебрали тонны породы и совершили сотни находок». Министр отметил, что работа этих специалистов — нелегкий труд, требующий постоянных экспедиций, глубоких научных знаний, терпения и целеустремленности. Особые слова признательности он выразил ветеранам отрасли, тем, «кто помогал укреплять экономическую мощь страны и чьи традиции до сих пор хранят сегодняшние представители этой профессии». Несмотря на передовые технологии и оборудование в арсенале геологов, их профессию по праву можно назвать героической, убежден он. Министр также поблагодарил всех геологов за высокий профессионализм и мужество, пожелал крепкого здоровья, легких маршрутов и новых открытий.



Мария Иванова