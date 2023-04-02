Врач: большую роль в склонности к алкогольной зависимости играют факторы внешней среды

Склонность к любым типам зависимостей может быть наследственной, однако большую роль в их развитии играют факторы внешней среды, рассказала RT врач-генетик лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова.



По ее словам, практически все особенности организма определяются генами, включая риск развития определенных заболеваний. Некоторые тяжелые патологии вроде муковисцидоза или гемофилии возникают из-за поломки всего одного гена; другие (например, сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматоидный артрит) развиваются из-за комплекса факторов. Во втором случае образ жизни или условия внешней среды должны усилить дефектные гены, чтобы заболевание проявилось.

— На формирование зависимости обычно влияют гены, кодирующие работу основных гормонов счастья: серотонина, дофамина и эндорфина. Например, гены ANKK1, COMT, OPRM1, DAT1. Они отвечают за вознаграждение и удовольствие, поэтому если у человека их вырабатывается много, то и эффект развивается моментально, — пояснила она.

Фото: pxhere.com

Эксперты утверждают: важно не забывать, что вредные привычки влияют на внешний вид человека: курение, алкоголь, нарушение правил личной гигиены и неправильное питание пагубно влияют на состояние кожи, волос и ногтей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко