Эксперт: «Важно не забывать, что красота зависит не только от отдельных продуктов»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для улучшения состояния кожи, волос и ногтей следует добавить в свой рацион некоторые продукты. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на эксперта.

Так, рыба и морепродукты способствуют выработке коллагена, от которого зависит упругость кожи. Для здоровья ногтей следует питаться мясом, а для здоровья кожи — оранжевыми овощами. Орехи, оливковое и кокосовое масла помогают оставаться коже гладкой.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Важно не забывать, что красота зависит не только от отдельных продуктов, но и от образа жизни в целом: курение, алкоголь, нарушение правил личной гигиены и неправильное питание пагубно влияют на состояние кожи, волос и ногтей, — подчеркнул собеседник издания.

Диетолог, нутрициолог, специалист в области правильного питания и коррекции веса Наталья Коренева сообщила, что во время Масленицы стоит съедать не более 2-3 тонких блинов и не более 5-19 грамм начинки. По ее словам, важно понимать, что блины представляют собой блюдо с высоким гликемическим индексом.

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Елизавета Пуншева