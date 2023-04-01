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За сутки в России выявили 9 946 случаев заболевания коронавирусом

11:13, 01.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 9 946 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 9 946 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 164 человека. Всего по стране выявили 22 646 535 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

По данным на 1 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 284 человека, всего выздоровевших — 22 007 788 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 36 россиян, всего от инфекции скончался 397 281 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко
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