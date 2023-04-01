Эксперты рассказали сколько придется отдать за тур в Оман в период майских праздников

Фото: realnoevremya.ru (архив) / Максим Платонов

Туроператоры рассказали о востребованности путевок в Оман в период майских праздников, а также ценах на них. Об этом сообщает АТОР.

Отмечается, что в летние месяцы и в мае билет по данному направлению в оба конца можно будет приобрести за 41 тысячу рублей. Такую же сумму придется выделить в случае со стыковочным рейсом до Дубая. А вот на перелет в Дели с пересадкой в Омане путешественникам придется выделить сумму в размере от 53 тысяч рублей. Поездка в Бангкок и Куала-Лумпур будет стоить в 58 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По подсчетам аналитиков, в период майских праздников поездка на шесть ночей на двоих обойдется в сумму 223 тысячи рублей — сюда включены проживание в пятизвездочном отеле и сам перелет.



28 марта стало известно, что в Абхазии туристический сезон начнется на месяц раньше — в мае. В пресс-службе компании «Интурист» также отметили, что в майские праздники и летом на курорте республики свободных мест не останется. В межсезонье средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии составили не менее 60—75%.



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Антон Гаврилов