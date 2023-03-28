В Абхазии сдвинулся срок открытия туристического сезона

В Абхазии туристический сезон начнется на месяц раньше — в мае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Интурист».

— Абхазия входит в пятерку самых популярных массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее, — рассказал представитель туроператора.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в майские праздники и летом на курорте республики свободных мест не останется. В межсезонье средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии составили не менее 60—75%.

— Спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение, — добавили в компании.

Эксперт отметил, что в Абхазии многие гостиницы предпочитают следовать сдержанной ценовой политике. По его словам, это дополнительно привлекает туристов.

В декабре 2022 года стало известно, что в посольстве Абхазии в Москве подписали соглашение, согласно которому Казань и Сухум будут сотрудничать в сфере туризма. Руководитель комитета исполкома Казани по развитию туризма Дарья Санникова отметила, что «в Казани нет сезонного туризма, мы всегда рады принимать гостей и создаем все условия для комфортного и запоминающегося пребывания туристов».



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Антон Гаврилов