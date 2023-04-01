Samsung снова стал лидером на мировом рынке смартфонов

Южнокорейская компания Samsung вновь заняла место лидера на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Business Korea.

Стать первым Samsung смог благодаря своим новым смартфонам Galaxy S23. До этого позицию лидера занимала компания Apple.

Фото: pixabay.com

Сейчас южнокорейская компания занимает 21,1% рынка, Apple — 20,2%. На третьей, четвертой и пятой позициях: Xiaomi — 11,5%, Oppo — 8,9%, и Vivo — 8,2%.

В совокупности по итогам февраля в мире продали 89,6 миллиона смартфонов — это на 10% меньше по сравнению с январем, а также на 15% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

3 марта в результате исследования GS Group выяснилось, что по итогам прошлого года в России почти на 20% упала средняя цена на смартфоны. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость гаджета снизилась с 23,3 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Также отмечалось, что цены на гаджеты упали из-за того, что в розничных магазинах резко сократился ассортимент дорогих моделей смартфонов компаний Samsung и Apple, которые официально перестали поставлять свою продукцию в Россию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов