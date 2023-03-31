Уже этой весной призывников в России начнут извещать в электронном виде

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С весны этого года в России призывников начнут оповещать в электронном виде, однако при отсутствии технической возможности извещать будут по-прежнему с помощью повесток. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский:



— Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде, — отметил он.

Цимлянский отдельно подчеркнул, что Генштаб также учел положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации. Тогда граждане, не дожидаясь оповещения, самостоятельно через портал госуслуг изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами, сообщает ТАСС.

Напомним, что в середине марта этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется никаких обсуждений новой волны частичной мобилизации.



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Илина Хакимова