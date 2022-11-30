Банк России продлил ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами до 1 апреля

Банк России до 1 апреля 2023 года продлил ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета, сказано на сайте регулятора.



Предполагается, что решение поспособствует защите прав и интересов инвесторов и позволит минимизировать их риски:

— В соответствии с предписанием регулятора российские депозитарии должны по-прежнему вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке, — сказано в сообщении Банка России.

Право собственности владельцев на иностранные ценные бумаги сохраняется. Правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

Во вторник Банк России заявил о сокращении капитализации рынка российских акций. Капитализация российского рынка акций по итогам девяти месяцев текущего года составила 33,7 трлн рублей, с начала года продемонстрировав сокращение на 46,2%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко