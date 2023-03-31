В США ученые выяснили, что люди могут прожить больше 122 лет

В США ученые из Университета Джорджии в результате статистического исследования пришли к выводу, что люди могут прожить больше 122 лет — максимальный зарегистрированный возраст сейчас. Об этом сообщает «Газета.ru» cо ссылкой на журнал PLOS ONE.

По оценкам экспертов, срок жизни человека увеличится до 150 лет к 2060 году. Такой вывод специалисты сделали, проанализировав информацию о людях в возрасте от 50 до 100 лет, проживающих в 19 развитых странах мира, включая США, Австралию, Японию и другие.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

— Люди, родившиеся между 1900 и 1950 годами, испытывают беспрецедентную в истории отсрочку смертности. По мере того как эти группы людей достигнут преклонного возраста в ближайшие десятилетия, показатели долголетия могут значительно увеличиться. Наши результаты подтверждают, что если и существует максимальный предел продолжительности жизни человека, то мы еще не приблизились к нему, — отметили ученые.

Напомним, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Татарстане при рождении по итогам 2021 года составила 66,5 года — это на год больше, чем в среднем по России. Но стоит отметить, меньше, чем средняя продолжительность жизни жителей Татарстана — она составляла 71,3 года.

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Антон Гаврилов