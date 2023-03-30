Зинэтула Билялетдинов оценил «Авангард» перед стартом третьего раунда плей-офф КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился своим мнением относительно «Авангарда». С омской командой казанский клуб встретится в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

— «Авангард» — хорошая команда, хорошо сбалансированная, на протяжении всего сезона они улучшали свою игру и неслучайно сыграли таким образом. Надо серьезно готовиться к сопернику, у них очень хорошее большинство и игроки забивающие, — прокомментировал тренер.

Говоря об играх с «Нефтехимиком» и «Адмиралом», Билялетдинов отметил, что они пошли на пользу «Ак Барсу». Матчи с ними побудили тренерский штаб внести изменения в игру команды.

Фото: ak-bars.ru

— Вообще эти два соперника по первым двум сериям заставили нас и подумать, и кое-что поменять. Считаю, это были очень полезные игры, мы извлекли определенные вещи, которые надо поправить, улучшить. Что касается голов — а кто даст много забивать-то? Соперник хорошо играет в обороне, ее нужно пробивать. Самое главное, что вопрос решается, — добавил Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина 26 марта, обыграв во втором раунде серии плей-офф «Адмирал». В субботу, 1 апреля, казанская команда встретится с «Авангардом». Серия стартует в столице Татарстана.

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Айрат Назипов