Программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 год

Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Согласно действующей редакции постановления, кредит доступен со скидкой 20% от стоимости автомобиля российского производства. Для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%. Предложением в текущем варианте программы могут воспользоваться категории граждан, которые ранее не имели в собственности автомобиль, имеют одного и более детей, являются работниками государственных медицинских и образовательных учреждений.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить перечень возможных участников программы льготного автокредитования и распространить его на военнослужащих-контрактников или мобилизованных, а еще на проживающих с ними супругов, детей и родителей.



Спрос на отечественные автомобили у заемщиков с июня по сентябрь вырос в 4,5 раза. Сейчас на них выдается уже каждый второй кредит. Почти половина — 43% — от всех кредитов на покупку отечественных машин выдается на марку Lada. С начала года почти 8 тысяч заемщиков взяли кредиты на 5,6 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко