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На ремонт внутриквартальных проездов Казани выделят 600 млн рублей

10:44, 30.03.2023
На ремонт внутриквартальных проездов Казани выделят 600 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На плановые рeмонтные работы 7,2 километра внутриквартальных проездов в Казани потратят 600 миллионов рублей. Деньги выделит ГКУ «Главтатдортранс».

До 24 ноября подрядчик должен провести ремонт ямочных участков и дорожной одежды, установить колодцы, нанести дорожную разметку и так далее.

Для каждого объекта установлены гарантийные сроки. Например, дорожная разметка должна продержаться как минимум полгода, а основание дорожной одежды — 6 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Такую же сумму на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в Казани выделили в прошлом году. Работы прошли в том числе и в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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