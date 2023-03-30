В Свердловской области произошел взрыв на газопроводе, обошлось без пострадавших
В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, что привело к взрыву. Пострадавших нет, сообщил ТАСС глава округа Шахит Алиев.
— Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар, — сказал Алиев.
Сообщается, что «произошла разгерметизация магистрального газопровода на частной территории в нескольких километрах от поселка». Однако «никакой опасности для жителей Пелыма нет», сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона.
Известно, что в результате взрыва загорелся соседний лесной массив. Уточним, что речь идет о трубопроводе «Ямбург — Елец 1», который принадлежит «Газпрому».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна больше не будет полагаться на западные страны и не позволит им взрывать газопроводы. Об этом он сказал на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели.
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