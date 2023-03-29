Инфляция в России с 21 по 27 марта замедлилась до 0,05%

Инфляция в России с 21 по 27 марта составила 0,05%. Инфляция с 14 по 20 марта в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,1%, согласно данным Росстата.



С начала марта потребительские цены выросли на 0,17%, с начала года — на 1,47%. В годовом выражении инфляция на 27 марта 2023 года составила 3,98%.

Рост продемонстрировали продовольственные товары: куриные яйца — рост на 0,8%, молочные сухие смеси для детского питания — 0,5%, вареные колбасы, сахар-песок, рис — 0,4%, овощные консервы для детского питания — 0,3%, говядина, мороженая рыба, сметана, вермишель, черный чай, поваренная соль — 0,2%, свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло, ржаной хлеб, макаронные изделия — на 0,1%. Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1%

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали детские подгузники — 0,4%, гигиенические прокладки и сухие корма для домашних животных — 0,3%, спички, туалетное и хозяйственное мыло — 0,2%, туалетная бумага — 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в России инфляция приближается к целевому уровню. По его словам, в России уровень продовольственной безопасности — один из самых надежных в мире, а за счет параллельного импорта стране удалось избежать дефицита товаров.

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Маргарита Головатенко