Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого замглавы МЧС России
Президент России Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого замглавы МЧС России.
— Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — сообщает RT со ссылкой на документ.
Александр Чуприян возглавлял ведомство после гибели предыдущего руководителя МЧС Евгения Зиничева. До этого он был единственным замглавы министерства, назначенным на должность еще при Сергее Шойгу, возглавлявшим МЧС до мая 2012 года.
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