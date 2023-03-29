На улице Ершова в Казани произошло несколько аварий — на участке не работает светофор
На улице Ершова в Казани произошло несколько аварий. Как сообщает корреспондент «Реального времени», машины на этом месте столкнулись с разницей в 4 часа. В одном случае в аварию попали пять автомобилей.
Здесь с самого утра не работает светофор. По этой причине происходят аварии и образовываются заторы.
Также за прошедшие несколько часов на этот участок дороги не отправили регулировщика.
Напомним, в Татарстане сокращается число погибших в ДТП. Жертвами аварий за первые два месяца 2023 года стали 39 человек, что на шесть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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