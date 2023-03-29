Депутат Набережных Челнов предложила установить в городе бюст Иосифа Сталина

Фото: скриншот трансляции

Депутат горсовета и лидер «Коммунистов России» в Набережных Челнах Татьяна Гурьева предложила установить в парке Победы бюст Иосифа Сталина. Об этом она заявила на заседании городского совета.

— Считаю, что во имя исторической справедливости и достойного будущего нашей страны необходимо в парке Победы установить бюст Сталина. Подписи горожан мы собирали, но это было уже давно. Опять мы это повторим. Уверена, что горожане внесут денежные средства для установления бюста, — сказала Гурьева.

Как отметила депутат, бюст необходимо установить в преддверии 9 Мая. По ее словам, именно благодаря Сталину была добыта победа в Великой Отечественной войне.

Фото: скриншот трансляции

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что имеет мнение на этот счет. Но комментировать инициативу Гурьевой он не стал.

Напомним, в декабре в Набережных Челнах частная семейная школа решила установить памятник Иосифу Сталину. Как рассказал нам директор учебного заведения, это поможет подрастающему поколению увидеть пример.



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Айрат Назипов