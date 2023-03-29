В Казани проведут проектно-изыскательские работы по строительству ж/д путей в районе Нового Аракчино

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На выполнение проектно-изыскательских работ по строительству железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино выделят 22,7 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтодортранс», выяснило «Реальное время».

Согласно плану, подрядчик должен разработать проектную документацию в установленные сроки, выполнить топографо-геодезические работы в местной системе координат МСК-16 и получить необходимые экспертизы.

Также исполнитель должен предоставить заказчику информацию об основных проектных и технических решениях и о транспортной схеме поставки конструкций и дорожно-строительных материалов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работы в рамках проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани» необходимо выполнить до 20 ноября 2023 года.

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Айрат Назипов