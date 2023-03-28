Разработка плана развития экономического сотрудничества Китая и России до 2030 года началась

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам рабочей встречи с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэем сообщил, что работа по созданию проекта плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года уже началась.



По его словам, план станет дорожной картой практического взаимодействия между странами на среднесрочную перспективу.

В ходе встречи Чернышенко с послом Китая обсудили вопросы реализации задач, поставленных главами государств по итогам переговоров 21 марта. Обсуждались предстоящие контракты на уровне руководства правительств России и Китая.

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не создают военный союз и не угрожают никаким странам.

По итогам 2022 года Россия и Китай стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по показателю. Торговый профицит Китая вырос на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений $877,6 млрд. Россия же нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных $333,4 млрд.



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Маргарита Головатенко