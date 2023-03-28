Мемориальную доску кинорежиссеру Станиславу Говорухину откроют в КФУ 29 марта

Торжественное открытие мемориальной доски кинорежиссеру, народному артисту России Станиславу Говорухину состоится 29 марта в 10.00, сообщили в пресс-службе КФУ.



Мемориальная доска появится на здании Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ (ул. Кремлевская, 4/5). Станислав Говорухин учился на геологическом факультете Казанского университета с 1953 по 1958 год.

С инициативой увековечения памяти кинорежиссера Станислава Говорухина выступил Ученый совет КФУ и Министерство культуры Татарстана.

Фото: kremlin.ru

О возможной установке мемориальной доски в честь кинорежиссера сообщалось в августе 2022 года, проект подготавливал Минкульт республики. Тогда проект проходил антикоррупционную экспертизу. В декабре премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.



Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Он умер 14 июня 2018 года в санатории «Барвиха» после тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении нескольких лет. Станислав Говорухин был не только актером и режиссером, он занимался политической и общественной деятельностью.

Хотя артист и уроженец Пермского края, казанцы вполне могут назвать его своим земляком, так как в свои юные годы он учился и проживал в столице Татарстана. Он окончил факультет геологии КГУ и около года пробыл в различных экспедициях.



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Маргарита Головатенко