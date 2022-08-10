В Казани могут установить мемориальную доску в честь народного артиста России Станислава Говорухина

Министерство культуры Татарстана и Казанский федеральный университет предложили установить мемориальную доску в честь кинорежиссера, народного артиста России Станислава Говорухина. Она может появиться в Казани на фасаде здания по ул. Кремлевская, 4/5.



На мемориальной доске напишут следующие слова: «В этом здании в 1953-1958 гг. на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссер, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин». Данные слова также переведут и на татарский язык.

Сейчас проект постановления кабмина Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу. Его подготовил Минкульт республики.

Фото: kremlin.ru

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Он умер 14 июня 2018 года в санатории «Барвиха» после тяжелой болезни с которой боролся на протяжении нескольких лет. Станислав Говорухин был не только актером и режиссером, он занимался политической и общественной деятельностью.

Хотя артист и уроженец Пермского края, казанцы вполне могут назвать его своим земляком, так как в свои юные годы он учился и проживал в столице Татарстана. Он окончил факультет геологии КГУ и около года пробыл в различных экспедициях.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Данила Сергеев