Теперь это похоже на хорошее кафе: на «Казаньоргсинтезе» после ремонта открылась очередная столовая

Фото: пресс-служба КОСа

На «Казаньоргсинтезе» после масштабной реконструкции открылась столовая №4, которая расположена в корпусе 809 на территории завода ПППНД. В честь открытия для заводчан выступил известный шеф-повар Республики Татарстан Ильгиз Галиев. Он провел небольшой мастер-класс и дегустацию национальных татарских блюд в авторском исполнении. Главным блюдом дня стал кыстыбый. Шеф-повар рассказал, как разнообразить привычную картофельную начинку с помощью овощей, курицы и конины, сохранив полезные свойства продуктов.

— СИБУР уделяет большое внимание правильному питанию своих работников, поэтому мы решили, что будем готовить национальное блюдо из ингредиентов, которые привычны местным жителям. Сначала заводчане были удивлены, что здесь не только кушают, но и можно узнать много интересного. Такие мероприятия позволяют взглянуть на привычные вещи под другим углом, открыть для себя привычные блюда с новыми вкусами, — отметил Ильгиз Галиев, бренд-шеф повар компании «Бахетле», вице-президент гильдии поваров РТ.

Свежий приятный интерьер, яркие акценты в дизайне и, конечно, вкусная и полезная пища. Это основные стандарты, которых придерживается компания СИБУР в организации питания для сотрудников предприятия. Первые и вторые блюда, салаты, закуски, выпечка и напитки. Разнообразное меню позволяет сделать каждый обед не похожим на предыдущий.

— Для предприятий СИБУРа мы разработали определенный стандарт столовых, который включает в себя обеденный зал в корпоративных цветах, отличающихся от офиса. Это позволяет работнику перезагрузиться в обеденный перерыв. Для уюта мы добавили зеленые насаждения и экспликации нашей продукции. Сделали две современные линии раздачи, которая вмещает весь ассортимент продукции, которую производит столовая, — подчеркнул Денис Монтеев, менеджер по питанию.

Оставить отзыв о работе обновленной столовой мог каждый заводчанин. В столовой размещен специальный стенд — флипчарт, любой желающий может оставить свое мнение: оценить работу обновленной столовой, внешний вид блюд, вкусовые качества и уровень обслуживания.

— Открытие обновленной столовой — это долгожданное и радостное событие. Территориально наш завод находится далеко, поэтому не у всех работников была возможность посещать новые столовые. Теперь и у нас есть современная столовая. Глаза разбегаются от обилия блюд. Современный вид и новая обстановка — это хорошо. Мы очень рады! — поделилась впечатлениями Татьяна Сергеева, председатель профкома завода ПППНД.

— Столовая изменилась в лучшую сторону. Новый интерьер, атмосфера — это полный восторг! Я не ожидал, что будет так красиво. Большой ассортимент аппетитных, вкусных и сытных блюд. Очень хорошо, что сделали две линии раздачи, потому что раньше были большие очереди. Теперь это похоже на хорошее и приличное кафе, как в городе, очень уютно и светло, даже непривычно, — отметил Эльнар Калимуллин, начальник отделения цеха пластмассовых изделий.

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Напомним, на новый формат организации питания сотрудников КОС перешел в ноябре прошлого года. Совместно с оператором услуг, компанией «Бахетле», в столовых был сделан современный ремонт и увеличено количество посадочных мест. В новой системе питания на «Казаньоргсинтезе» полностью пересмотрено меню в столовых в сторону большей сбалансированности. Средний чек составляет порядка 180 рублей. Главный целевой параметр при оценке работы новых столовых — это удовлетворенность сотрудников системой питания на уровне не ниже 95%.

Для ряда категорий сотрудников разработано лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Сотрудники получают талоны на питание и бесплатно могут обедать в столовых. Для них сформировано специальное меню с рекомендованными диетологами блюдами. Также работает бесплатный салат-бар с элементами шведского стола. Он представляет собой несколько позиций сезонных овощей и фруктов.



Первые результаты масштабной программы улучшения условий труда на «Казаньоргсинтезе» недавно оценил и мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник назвал усилия СИБУРа в данном направлении примером для подражания высокого уровня.

