Новая культура отношения к сотрудникам: мэр Казани оценил улучшения условий труда на «Казаньоргсинтезе»

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил «Казаньоргсинтез» и оценил первые результаты масштабной программы улучшения условий труда на предприятии. Градоначальник назвал усилия СИБУРа в данном направлении примером для подражания высокого уровня.

С момента начала своей работы в Татарстане СИБУР запустил масштабную программу по улучшению условий труда сотрудников предприятий. В рамках нее на «Казаньоргсинтезе» заработали новые столовые, открылись центры здоровья, сотрудники начали переход на новые СИЗ, получая комплекты удобной и комфортной спецодежды, изготовленной по стандартам СИБУРа. Полностью обновлен автобусный парк — теперь сотрудники добираются до работы на новых комфортных и экологичных автобусах на метане.

Мэр Казани начал визит на «Казаньоргсинтез» с посещения новой столовой, где в сопровождении генерального директора Айрата Сафина осмотрел производственное помещение, обеденную зону и ознакомился с меню.

На новый формат организации питания сотрудников КОС перешел в ноябре прошлого года. Совместно с оператором услуг компанией «Бахетле» в столовых был сделан современный ремонт и увеличено количество посадочных мест. В новой системе питания на «Казаньоргсинтезе» полностью пересмотрено меню в столовых в сторону большей сбалансированности. Средний чек составляет порядка 180 рублей. Главный целевой параметр при оценке работы новых столовых — это удовлетворенность сотрудников системой питания на уровне не ниже 95%.

Для ряда категорий сотрудников разработано лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Сотрудники получают талоны на питание и бесплатно могут обедать в столовых. Для них сформировано специальное меню с рекомендованными диетологами блюдами. Также работает бесплатный салат-бар с элементами шведского стола. Он представляет собой несколько позиций сезонных овощей и фруктов. В залах размещены флипчарты, где любой желающий может оставить свое мнение: оценить работу обновленной столовой, внешний вид блюд, вкусовые качества и уровень обслуживания.

Следующим пунктом в маршруте мэра стал центр здоровья. Ильсуру Метшину продемонстрировали современное оборудование физиотерапевтического кабинета, процедурной и рассказали о принципах работы с сотрудниками. В новых центрах прямо сейчас на производстве можно пройти профилактический медосмотр, диспансеризацию, а также при желании вакцинироваться. Врачи направляют сотрудников, если это потребуется, на обследование к узким специалистам, при необходимости помогают с госпитализацией в стационар, а также оформляют санаторно-курортные карты и справки. Центры здоровья работают круглосуточно. Здесь, кроме врачей и медицинских специалистов, работающих на месте, круглосуточно дежурят бригады скорой помощи.

Завершился визит посещением цеха по производству рукавной трехслойной FFS-пленки, которая предназначена для изготовления мешков на высокопроизводительных расфасовочно-упаковочных машинах с последующей упаковкой в них всего объема отгружаемой полимерной продукции предприятия. Здесь мэр смог не только оценить производство, но и пообщаться с сотрудниками предприятия.

Ильсур Метшин отметил, что «Казаньоргсинтез» — это одно из градообразующих предприятий столицы республики. Власти города следят за его развитием, изменениями и модернизацией. Мэр Казани оценил усилия руководства СИБУРа по улучшению условий труда сотрудников казанского предприятия.

— Сегодня особенно порадовали те изменения, которые коснулись социальной политики СИБУРа. Мы увидели, как руководство предприятия создает для своих сотрудников более комфортные условия работы, посетили медицинский центр, осмотрели новую столовую. Тот факт, что руководство предприятия думает о здоровье людей, в том числе через питание, приобщая их к здоровой пище, говорит о многом. За короткий период на 50% увеличилось количество работников, которые питаются в новых столовых. Эта культура, с которой пришли новые акционеры, является для других компаний хорошим ориентиром. Мы обязательно подумаем, как привести сюда директорский корпус. Не надо ехать за новым опытом в Турцию или Китай — есть совсем рядом пример для подражания очень высокого уровня, — подчеркнул он.

Ильсур Метшин отметил работу предприятия по снижению влияния на окружающую среду. По его словам, за последний год при увеличении объемов производства предприятие снизило объем сбросов в Волгу более чем на 1 млн кубометров.

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— «Казаньоргсинтез» продолжает эту политику. Модернизируются факельные установки, различные системы фильтрации. Это новая политика нового руководства, новых акционеров, что очень радует меня как мэра, потому что экология города очень важна, и это наш завтрашний день, — добавил Ильсур Метшин.

— Наше производство находится в черте Казани, мы выстраиваем с городом и жителями столицы конструктивные добрососедские отношения. «Казаньоргсинтез» является крупным налогоплательщиком и работодателем, поэтому совместная деятельность в поддержку друг друга всегда должна быть. Мы открыты. Доказательством является промышленный туризм, который мы запустили на нашем предприятии. На сегодняшний день производство посетили более 1 000 человек. И этот тренд будет только развиваться, — подчеркнул в свою очередь генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.