У пассажирки авиарейса Дубай — Казань изъяли предметы, похожие на кораллы

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

В казанском аэропорту в багаже у жительницы Татарстана в ходе таможенного контроля авиарейса Дубай — Казань выявили 17 «пористых предметов неправильной формы с отростками светло-серого и коричневого цветов», внешне схожих с кораллами. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«Кораллы» направят на экспертизу, которая установит их принадлежность или непринадлежность к объектам, защищаемым Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

— Такие товары в обязательном порядке нужно декларировать. И если эксперты подтвердят их принадлежность к объектам СИТЕС, то по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товара и его недекларирования по установленной форме в отношении нарушительницы будут возбуждены административные дела, — пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Казань» Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Он добавил, что женщине грозит штраф и конфискация изъятых предметов. И добавил, что ввозить в страну предметы, подпадающие под действие Конвенции (СИТЕС), можно только при наличии разрешительных документов.

В мае 2021 года в казанском аэропорту в багаже азербайджанца нашли больше 10 кг пиявок. В своем объяснении мужчина рассказал, что пиявки не имеют к нему отношения. По его словам, в аэропорту к нему подошел мужчина и попросил передать упаковку человеку, который должен был встретить его в Казани.

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Айрат Назипов