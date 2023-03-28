В Новосибирске начали производить самые легкие стеклянные бутылки

В Новосибирске начали выпускать самые легкие стеклянные бутылки в России. Об этом сообщает Daily Moscow.

Производство запустили в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, Новосибирская область).

В интервью телеканалу «360» гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что необходимо уделять внимание предприятиям, которые работают по принципам экономики замкнутого цикла.



Фото: pexels.com

— Производство бутылки, чей вес снизили до 235 граммов, позволит экономить как минимум 5 тысяч тонн стекла в год, а значит уменьшить количество отходов, — отметил он.

Отмечается, что «Сибстеклу» совместно с AB InBev Efes удалось снизить вес стеклянной бутылки с 265 до 235 граммов. При этом литраж был сохранен, а экологичность тары выросла.

В мае 2019 года Министерство промышленности и торговли России, комментируя идею обязать торговые сети принимать бутылки у населения, назвал ее нереализуемой. В министерстве такую позицию по данному вопросу аргументировали связью с действующим законодательством. Однако концептуально Минпромторг к данной инициативе отнесся положительно.



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Антон Гаврилов