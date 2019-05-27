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Минпромторг назвал нереализуемой идею возобновления практики сдачи бутылок в магазины

20:58, 27.05.2019
Минпромторг назвал нереализуемой идею возобновления практики сдачи бутылок в магазины
Фото: pexels.com

Министерство промышленности и торговли РФ, комментируя идею обязать торговые сети принимать бутылки у населения, назвал ее нереализуемой. Это связано с действующим законодательством.

«Так, например, согласно Федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения отходы производства и потребления должны быть безопасными для человека, а их сбор осуществляться в соответствии с санитарными правилами (СанПинами). Вместе с тем согласно СанПинам не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания», — приводит сообщение ведомства RNS.

При этом, концептуально Минпромторг поддержал инициативу.

«Этот вопрос носит комплексный характер и требует серьезного обсуждения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной посуды. Обязательный прием тары предложили ввести представители «Справедливой России». Они утверждают, что ретейлеры должны платить населению по 5—7 рублей за пустую бутылку.

Общество
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