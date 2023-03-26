В России возместят расходы регионам, принявшим жителей новых территорий

В Правительстве России приняли решение возместить расходы субъектам РФ, принявшим вынужденных переселенцев из новых регионов страны, сообщается на сайте органа. Средства на компенсацию расходов предоставят МЧС.



Проект распоряжения направлен на возмещение расходов на расселение и питание людей, находившихся в пунктах временного размещения.



Кроме того, правительство одобрило проект закона «О добровольной пожарной охране». Изменения в закон направлены на повышение эффективности системы пожарной безопасности в организациях, а также на развитие волонтерской деятельности.



На этой неделе стало известно, что Россия создаст свободную экономическую зону на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, соответствующий законопроект подготовило Правительство РФ.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова