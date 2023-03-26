Путин рассказал, что ВСУ перевозят оружие скрытно по ночам

Техника, поставляемая Украине Западом, перевозится скрытно и по ночам. Российские военные пытаются уничтожать поставляемое вооружение, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на «России 1»

— Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть, — сказал глава государства.

Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом президент отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Путин добавил, что Россия делает то, что США делают десятилетиями.



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Илина Хакимова