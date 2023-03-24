В Высокогорском районе Татарстана могут открыть Дом дружбы народов — видео
В Высокогорском районе Татарстана прошло выездное заседание президиума совета Ассамблеи народов РТ. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На заседании обсуждались вопросы этнокультурного развития народов, проживающих в республике, а также реализации программ национального образования.
— Мы пришли к мнению всем залом о том, что эта работа крайне важна и нужна. Особенно в условиях СВО, вот этих трудностях, объявленной нашей России. Согласие и дружная работа позволяет противостоять вот этим вызовам, которые мы имеем на сегодняшний день, — рассказал председатель Госсовета РТ, председатель совета Ассамблеи народов РТ.
Представители национально-культурных обществ района попросили открыть у них Дом дружбы народов. Фарид Мухаметшин рассказал, что вопрос взят в работу.
— Высокий уровень межкультурного и межнационального общения, одинаковое уважительное отношение к представителям самых разных народов и конфессий не достигается за один день. Это общая культура нашей республики, — сказал директор Дома дружбы народов Татарстана.
Основным в повестке дня заседания стал вопрос этнокультурного развития народов. Задача, стоящая перед всеми, заключается в сохранении на территории республики атмосферы мира и согласия.
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