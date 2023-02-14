ЦБ разрешил банкам не считать уровень долговой нагрузки в новых регионах до конца года
Совет директоров Центробанка разрешил банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам, предоставленным жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Мера действует до 31 декабря 2023 года включительно, сообщает пресс-служба регулятора.
С октября 2019 года российские банки обязаны учитывать уровень долговой нагрузки заемщика при выдаче необеспеченных ссуд в размере от 10 тыс. рублей. В зависимости от ПДН применяются надбавки к коэффициентам риска — чем она больше, тем больше капитала банк должен резервировать при выдаче кредита. Таким образом, кредитование становится менее выгодным.
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