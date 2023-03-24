Дания пригласила Nord Stream поучаствовать в подъеме «объекта» возле «Северного потока»

Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило Nord Stream принять участие в операции по извлечению объекта, найденного рядом с «Северным потоком».

— С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять его на поверхность при содействии датского министерства обороны. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции, — говорится в сообщении.

Фото: скриншот с сайта ens.dk

Агентство заявило, что ждет ответа от компании перед тем, как приступить к операции. В организации отметили, что объект имеет цилиндрическую форму, он высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Предполагается, что речь может идти о морском дымовом буе.

Голосование в Совбезе ООН по резолюции России с призывом создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках» пройдет 27 марта. Соавтором резолюции стал Китай. Западные делегации демонстративно не включались в работу.

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Илина Хакимова