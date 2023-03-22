В Казани вырос спрос на походы в театр

Фото: пресс-служба МТС

По итогам 2022 года самыми популярны мероприятиям среди казанцев стал поход на спектакль — продано 87% билетов. Об этом говорится в результатах исследования МТС.

Не меньшей популярностью у жителей города также пользуются концерты на них было продано 6% всех билетов, на детские мероприятия — 4%.

Согласно данным МТС Live и Ticketland, за вход на мероприятие татарстанцы в среднем платили 822 рубля — это на 3% больше, чем в 2021 году. За тот же период средний чек вырос на 17% до 1372 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

Согласно аналитическим данным, наиболее доступными мероприятиями для казанцев стали выставки. Билет туда жителям столицы Татарстана обходился всего в 300 рублей. Существенно больше средств казанцам приходилось выделять в плане похода на концерты. Так, одно посещение такого мероприятия жителям города обходилось в среднем в 2530 рублей на человека.

В мае 2022 года стало известно, что в Татарстане по итогам первого квартала на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, выросла посещаемость театров. Так, директор театра Камала, руководитель проектного офиса всей театральной отрасли Татарстана Ильфир Якупов пояснил, что «одним из факторов роста стало активное внедрение новых форматов привлечения зрителей. Например, спектакли-променады, театрализованные концерты, открытые интерактивные экскурсии».



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Антон Гаврилов