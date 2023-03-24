Каждый пятый житель России готов взять кредит на то, чтобы сделать ремонт

Каждый пятый житель России (21%) готов взять кредит для того, чтобы в будущем сделать ремонт. Чаще всех такую готовность выражают в Южном федеральном округе (29%), реже — в Центральном (15%). Об этом сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Отмечается, что 61% опрошенных россиян не собираются брать кредиты на ремонт (32% — «скорее нет», 29% — «определенно нет»). Еще 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно результатам исследования, более 70% граждан планируют в ближайшие полгода-год провести ремонт в своем доме или квартире и потратить на это не более 300 тысяч рублей. При этом 88% из них заметили рост стоимости стройматериалов за последний год.

Еще 72% опрошенных собираются делать ремонт до конца текущего года (40% — «скорее да», 32% — «определенно да»). Вместе с этим 17% россиян не планируют обновлять свое жилище (13% — «скорее нет», 4% — «определенно нет»). Также 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что у 51% респондентов не изменились планы на ремонт за последний год: из них 33% готовились к нему, и у них все получилось, а 18% не собирались и не делали. А вот 27% изменили свои планы и вынуждены были сократить расходы на ремонт или сделать его проще. Еще 14% опрошенных попросту отказались от него. При этом 7% россиян под влиянием рыночной ситуации, наоборот, решили обновить интерьер.

Напомним, 37% казанцев признались, что без дизайнера не взялись бы за разработку планировки и интерьера в частных и загородных домах. Еще 48% респондентов выразили мнение, что при проектировании общественных и коммерческих пространств никак не обойтись без помощи специалиста в этой области.



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Максим Кокунин