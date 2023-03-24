Опрос: казанцы с зарплатой свыше 80 тысяч рублей охотнее встречаются с коллегами после работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С коллегами после работы встречаются 44% казанцев. Только 9% рассказали, что лишь недавно начали общаться со своими сослуживцами вне работы. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob.

Еще 32% респондентов сообщили, что ранее поддерживали контакт со своими коллегами вне работы, однако сейчас перестали этим заниматься. Исследование показало, что основными причинами в этом вопросе являются личные обстоятельства, создание семьи, прохождение обучения, рождение ребенка, появление подработки и другие моменты.

О том, что им не приходилось общаться с коллегами после работы, рассказали 15% респондентов. Данный процент опрошенных свою позицию объяснили желанием разграничить личную жизнь и работу. Некоторые заявили, что тому мешают не слишком теплые отношения со служивцами и банальная нехватка времени.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Также аналитики выяснили, что чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, для кого общение с сослуживцами вне работы является частью повседневной жизни. Так, среди опрошенных, чье жалованье составляет менее 50 тысяч рублей таких 27%. А вот если взять респондентов с зарплатой свыше 80 тысяч рублей, то их уже 48%.



О том, что опрошенные раньше встречались с коллегами, а теперь перестали, участники опроса старше 45 лет сообщают чаще горожан в возрасте до 34 лет (35% против 22% соответственно).

В апреле 2022 года исследование SuperJob показало, что каждый восьмой казанец недоволен тем, что его коллеги сплетничают и ведут пустые разговоры. Еще 9% респондентов не нравится, что сослуживцы курят. 7% участников опроса признались, что они испытывают негативные эмоции в отношении тех коллег, которые ленятся по работе и халатно к ней относятся.



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Антон Гаврилов