АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Казани на уровне BB+, прогноз «стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «АКРА» сообщило о сохранении кредитного рейтинга Банка Казани на уровне BB+ (RU), прогноз — стабильный. Кроме того, благодаря хорошему финансовому результату вырос показатель CTI (cost to income)* по итогам прошлого года. Как отмечает агентство, банк имеет комфортный запас по регуляторным нормативам достаточности капитала.

Согласно результатам стресс-теста по методологии АКРА, банк по-прежнему способен выдерживать прирост стоимости риска без нарушения обязательных нормативов.

Банк нацелен и в дальнейшем смещать фокус на более мелкие предприятия и портфельные ссуды, а также развивать дистанционные каналы обслуживания, что позволяет расширять географию присутствия. Помимо кредитования юридических лиц, составляющих порядка 80% ссудного портфеля, важным направлением остается гарантийный бизнес, что способствует операционной диверсификации.

В среднесрочной перспективе Банк Казани нацелен усиливать свои позиции в сегменте обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе предлагая услуги для участников внешнеэкономической деятельности.

Председатель правления Банка Казани Олег Бачурин комментирует:

— По результатам прошлого года банк перевыполнил все планы, которые ставил перед собой. Капитал вырос, прибыль — тоже, более чем в два раза. Мы продолжаем системно работать по всем направлениям банковских услуг. Нашим клиентам всегда доступны переводы по системе SWIFT в юанях, тенге, лирах и рупиях. Также в Банке Казани можно отправлять и получать переводы в долларах США на счета, открытые в Республике Казахстан. Оценка агентства еще раз показывает, что мы движется в верном направлении.

АКРА приняло решение подтвердить рейтинг Банка Казани на уровне ВВ+ с прогнозом «стабильный». «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

С полной версией пресс-релиза АКРА можно ознакомиться по ссылке.

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