В Казани на аукцион выставят права на размещение точек продажи овощей, фруктов и ягод

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Комитет потребительского рынка проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных точек продажи овощей, фруктов и ягод. Он запланирован на 12 апреля.

Предоставить на шесть месяцев готовы пять торговых точек по следующим адресам:

ул. Краснококшайская, 160;

ул. Кулахметова, 16;

ул. Кулахметова, 17/1;

ул. Шоссейная, между домами №18 и 20;

ул. Батыршина, 25.

Площадь каждой торговый точки составляет 15 квадратных метров. Начальная стоимость права за один период размещения начинается с 28 655 рублей (участок по ул. Шоссейной, между домами №18 и 20).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Самая высокая минимальная стоимость права за один период размещения установлена для площадки по ул. Батыршина, 25. Она составляет 30 497 рублей.

Напомним, на 10 апреля запланированы два электронных аукциона по продаже прав на размещение сезонных торговых точек по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков. Самый дорогой лот — 6 квадратных метров по ул. Баумана, 20. Начальная цена — 20 937 рублей.



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Татьяна Демина