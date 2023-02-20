С исполкома Алексеевского района Татарстана взыщут 50 тысяч рублей ребенку из-за укуса бродячей собаки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Алексеевском районе Татарстана суд удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда ребенку из-за нападения бродячей собаки. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел 12 августа 2021 года на улице Боровикова в п.г.т. Алексеевское. Собака укусила 11-летнего мальчика за ногу.

По итогам проверки прокуратура направила в суд иск о взыскании с муниципалитета морального вреда в размере 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную силу не вступило.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре прошлого года суд постановил выплатить компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей семье шестилетнего мальчика из Сармановского района РТ, которого 17 июня 2022 года укусила бродячая собака.



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Маргарита Головатенко