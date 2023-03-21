За 5 лет количество вакансий для таксистов выросло в 40 раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество вакансий для таксистов выросло в 40 раз за последние 5 лет. Об этом сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на исследования сервиса «Авито Работа».

В 2021 году темпы роста предложения для таксистов замедлились (+43% по сравнению с 2020-м). В этот период рынок услуг такси взял курс на восстановление после пандемии, поэтому объемы найма увеличивались не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы.

Однако уже в 2022 году объемы найма таксистов показали рекордный за 5 лет скачок — +259% — относительно 2021 года. Это связано и с высокой ротацией персонала, которая в целом характерна для ниши, и с тем, что таксопарки стали гораздо чаще искать водителей на онлайн-платформах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тенденция к росту предложения для таксистов сохраняется и в этом году. По итогам первых двух месяцев 2023 года число вакансий увеличилось в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

— На протяжении 5 лет мы видим стабильный рост объемов найма для таксистов, и эта тенденция будет сохраняться. В службах такси станет больше самозанятых, которые смогут напрямую подключаться к агрегаторам. Также можно ожидать, что увеличится выбор предложений на неполный день, с гибкими графиками, — прокомментировал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

В начале месяца Минтранс России подготовил проект, согласно которому водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы. По их задумке, таксист будет обязан сделать перерыв не позднее чем через 5 часов после начала смены. В противном случае он перестанет получать заказы. Количество и продолжительность таких перерывов определит сам водитель такси.

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Айрат Назипов