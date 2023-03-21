Затраты на содержание автопарка властей Татарстана превысят 45 млн рублей

В этом году затраты на содержание транспортных средств властей Татарстана и подведомственных им учреждений превысят 45 млн рублей, такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



В списке — 133 автомобиля. Среди них как иномарки Lexus LX, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Toyota Land Cruiser и Range Rover, так и отечественные авто — LADA, «УАЗ Патриот». Также утверждены затраты на содержание грузовиков КАМАЗ, автомобиля Ford Transit и мотоцикла.

Расценки на содержание автомобилей варьируются от 310 тыс. рублей до 410 тыс.

Фото: pxhere.com

В наступившем году Татарстан закупит 68 единиц техники и оборудования для предупреждения и тушения лесных пожаров. В рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» будут приобретены 27 лесопатрульных автомобилей, федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — 1 прицепной противопожарный модуль и 40 ранцевых лесных огнетушителей.

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Маргарита Головатенко