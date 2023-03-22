Археологи обнаружили древний «жемчужный» город в Персидском заливе

Фото: ru.wikipedia.org (Персидский залив, фото из космоса)

Археологи обнаружили в Персидском заливе старейший город по добыче жемчуга. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой Phys.org.

Находку специалисты сделали во время раскопок на острове Синия в эмире Умм-эл-Кувейн (остров находится в 50 километрах от Дубая).

По оценке экспертов, город существовал в конце VI века.

Отмечается, что археологи откопали руины города к югу от древнего христианского монастыря, обнаруженного на острове ранее. По информации источника, город занимал площадь в 12 гектаров и существовал еще до появления ислама на Аравийском полуострове. Специалисты предполагают, что жители города были христианами.

Также в ходе раскопок археологи узнали, что при строительства домов, находящихся в городе, зодчие использовали пляжный камень и известковый раствор. Часть домов располагалась в тесных кварталах. Некоторые постройки представляли собой просторные дома с внутренними дворами. Специалисты считают, что жители города могли не покидать его стен круглый год. В некоторых домах были найдены жемчужины и грузы для ныряльщиков.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов