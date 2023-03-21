Власти Казани о ямочном ремонте: «Сколько необходимо ям устранить, столько и устраним»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сейчас ямочный ремонт ведется на основных дорогах Казани, «сказать, сколько именно его нужно сделать», невозможно, но устранить намерены все провалы, заявил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Эдуард Вафин. Работы ведутся по фактам обращений.

— Сколько необходимо будет ям устранить, столько мы и устраним, — сказал он.

По его словам, ямочный ремонт — «вынужденная мера поддержания нормативного состояния дорог в переходный период с весны на лето». Сейчас дорожниками используется литой асфальтобетон, которым можно работать в отрицательных температурах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, ямочный ремонт в Казани стартовал 13 марта. Когда температура воздуха поднимется выше +10 градусов, для работ будут использовать плотный асфальтобетон.

Ожидается, что временные дорожные «пломбы» в Казани этой весной установят на участках общей площадью в 30 тысяч квадратных метров. Работы затронули и мост «Миллениум», что вызывало возмущение у горожан, которые считают, что ему нужен капитальный ремонт.

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Татьяна Демина