Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Казани о ямочном ремонте: «Сколько необходимо ям устранить, столько и устраним»

13:24, 21.03.2023 5
Власти Казани о ямочном ремонте: «Сколько необходимо ям устранить, столько и устраним»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сейчас ямочный ремонт ведется на основных дорогах Казани, «сказать, сколько именно его нужно сделать», невозможно, но устранить намерены все провалы, заявил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Эдуард Вафин. Работы ведутся по фактам обращений.

— Сколько необходимо будет ям устранить, столько мы и устраним, — сказал он.

По его словам, ямочный ремонт — «вынужденная мера поддержания нормативного состояния дорог в переходный период с весны на лето». Сейчас дорожниками используется литой асфальтобетон, которым можно работать в отрицательных температурах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, ямочный ремонт в Казани стартовал 13 марта. Когда температура воздуха поднимется выше +10 градусов, для работ будут использовать плотный асфальтобетон.

Ожидается, что временные дорожные «пломбы» в Казани этой весной установят на участках общей площадью в 30 тысяч квадратных метров. Работы затронули и мост «Миллениум», что вызывало возмущение у горожан, которые считают, что ему нужен капитальный ремонт.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 21 мар
    сажать надо этих товарищей кто в воду кладет асфальт и ненадло врать чтомол можно НЕЛЬЗЯ!!! а вот привлечь вас кответу надо!! ямочны йремонт наджо запрещать!!! этопрофонация! ДОРОГИРЕМОНТИРОВТАЬ НАДО!! ане ямылиоьтой асфальт?! ну что зха чуушь!ей богу набрали с улиц ыбудуто....гнать гнать надо руковдство дорожников
    Ответить
  • Анонимно 21 мар
    ремонт продолжается в городе, это хорошо, за дорогами следят
    Ответить
    Анонимно 21 мар
    ремонта много а толку ноль поражает ваша радость.

    вы что совсем ямчсный ремонт это зря потраченные деньги вообще!!

    лить гудрон в ямус водой и называть эторемонтома гудрон литыым асфальтом это уже запредельно



    следят он7и дурно! от этой лсежки ям больше! адорог меньтше ну вечно довльные радуются ну ва сто слушать ненадо!! в ыже на зараплате сидите

    ОЧЕНЬ ДУРНО С ДОРОГАМИ В КАЗАНИ ПОЗОРНО!!!!!


    яма на яме коооолея! и набрали..фиг знает кого. надо срочноуреплять руоковдство казании делатьо оргвыводы . и избавляться от довольных пусть вдорники идут на принудработы
    Ответить
    Анонимно 21 мар
    В Казани с дорогами в разы лучше чем в других городах, вы либо не выезжали, либо врете.
    Ответить
  • Анонимно 21 мар
    Весь город в ямах и дерьме.Как устраните?Снег не вывозили всю зиму только на бумаге.Пока он растает город в дерьме утонет.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также