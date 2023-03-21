Власти Казани о ямочном ремонте: «Сколько необходимо ям устранить, столько и устраним»
Сейчас ямочный ремонт ведется на основных дорогах Казани, «сказать, сколько именно его нужно сделать», невозможно, но устранить намерены все провалы, заявил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Эдуард Вафин. Работы ведутся по фактам обращений.
— Сколько необходимо будет ям устранить, столько мы и устраним, — сказал он.
По его словам, ямочный ремонт — «вынужденная мера поддержания нормативного состояния дорог в переходный период с весны на лето». Сейчас дорожниками используется литой асфальтобетон, которым можно работать в отрицательных температурах.
Напомним, ямочный ремонт в Казани стартовал 13 марта. Когда температура воздуха поднимется выше +10 градусов, для работ будут использовать плотный асфальтобетон.
Ожидается, что временные дорожные «пломбы» в Казани этой весной установят на участках общей площадью в 30 тысяч квадратных метров. Работы затронули и мост «Миллениум», что вызывало возмущение у горожан, которые считают, что ему нужен капитальный ремонт.
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комментарии
вы что совсем ямчсный ремонт это зря потраченные деньги вообще!!
лить гудрон в ямус водой и называть эторемонтома гудрон литыым асфальтом это уже запредельно
следят он7и дурно! от этой лсежки ям больше! адорог меньтше ну вечно довльные радуются ну ва сто слушать ненадо!! в ыже на зараплате сидите
ОЧЕНЬ ДУРНО С ДОРОГАМИ В КАЗАНИ ПОЗОРНО!!!!!
яма на яме коооолея! и набрали..фиг знает кого. надо срочноуреплять руоковдство казании делатьо оргвыводы . и избавляться от довольных пусть вдорники идут на принудработы