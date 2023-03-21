В Казани и Лаишевском районе отмечается максимальная высота снега в Татарстане

Средняя высота снега в Татарстане составила 18 см, или 53% от среднемноголетних значений, сообщили в Гидрометцентре республики.



Максимальная высота по республике отмечается в Казани и Лаишевском районе — до 49 см, или 72% от нормы по состоянию на 20 марта.

С учетом нынешних гидрометеорологических условий и интенсивного развития весенних процессов, вскрытие малых рек и формирование пиков паводочной волны в Татарстане ожидается в третьей декаде марта — начале первой декады апреля. Это на 10—15 дней раньше средних многолетних дат, указали в Гидрометцентре.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При неблагоприятном сценарии весеннего половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть территории 220 населенных пунктов в 39 муниципалитетах. При развитии такого сценария в зоне подтопления окажутся 13,6 тысячи человек, десять социально значимых объектов, 47 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста и три объекта экономики.

В Татарстане на предотвращение последствий паводков потратили 1,28 миллиарда рублей. Подготовлены 158 пунктов для временного размещения вместимостью 41,7 тысячи человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко