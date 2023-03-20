В Татарстане договорным подразделениям ФПС ГПС поставят новую боевую одежду пожарных за 18,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», ФГБУ «Управление договорных подразделений ФПС ГПС по Татарстану» потратит 18,7 млн рублей на закупку боевой одежды пожарного. Стоит отметить, что это ведомство обеспечивает пожарную безопасность на крупных бюджетообразующих промышленных предприятиях республики.

В течение 60 дней с момента заключения контракта подрядчик должен будет поставить для рядовых составов пожарных подразделений: подшлемники, перчатки с крагами, а также куртки и комбинезоны. Вся одежда должна соответствовать определенным характеристикам — например, на ней должны иметься специальные вставки для размещения раций, сигнальных лент и другого инвентаря.

Вместе с этими вещами исполнитель также будет поставлять и протоколы их лабораторного испытания. Материал, из которого изготовлена одежда, должен выдерживать температуру не менее 300 градусов С. Все товары будут отправлены напрямую к местам базирования сотрудников по адресам:

Нижнекамск, территория «Промзона»;

Альметьевск, улица Радищева, дом 73;

Набережные Челны, Тэцовский проезд, дом 76;

Казань, улица Химическая, дом 3б, корпус 1 и улица Яруллина, дом 1.

Отметим, что в настоящее время на территории республики осуществляют свою деятельность 43 договорных подразделения ФПС ГПС общей численностью 2 705 единиц личного состава.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, противопожарный режим в Татарстане в этом году должны установить с 25 апреля по 14 мая. Так, в период действия особого режима будет запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора.

Заведениям общественного питания запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи на мангалах, жаровнях и др. Также запрещено применение пиротехнических изделий 1—3-го классов опасности в населенных пунктах, подверженных угрозе пожаров.

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Максим Кокунин