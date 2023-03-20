Россия списала задолженности государств Африки на $20 миллиардов — это много или мало?

Россия списала африканским государствам свыше $20 миллиардов задолженности. Такую цифру озвучил президент страны Владимир Путин на Международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Он напомнил, что взаимный товарооборот по итогам 2022 года составил почти $18 миллиардов. Однако это не предел и есть перспективы для роста показателя, уверен Владимир Путин.

По его словам, росту товарооборота между Россией и странами Африки поспособствует «более энергичный переход в финансовых расчетах на национальные валюты». Поможет в этом и «налаживание новых транспортно-логистических цепочек».

скриншот видео kremlin.ru

$20 миллиардов — это:

1,5 триллиона рублей , или €18,8 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; на $2 миллиарда больше годового товарооборота России и стран Африки — по итогам 2022-го он составил $18 миллиардов;

— по итогам 2022-го он составил $18 миллиардов; меньше суммы государственного долга, списанного Россией Кубе в 2014 году на $11,7 миллиарда — ее задолженность перед СССР оценивается в $35,2 миллиарда, $31,7 миллиарда из которых списали;

— ее задолженность перед СССР оценивается в $35,2 миллиарда, $31,7 миллиарда из которых списали; больше госдолга, списанного Россией: Киргизии в 2013 году — в 40 раз ($500 миллионов); Узбекистану в 2014 году — в 23 раза ($865 миллионов); Вьетнаму в 2000 году и Сирии в 2005 году — в два раза ($9,53 и $9,782 миллиарда соответственно); Монголии в 2003 году и Афганистану в 2007 году — в 1,8 раза (по $11,1 миллиарда), Ираку в 2008 году — в 1,6 раза ($12 миллиардов);

($500 миллионов); ($865 миллионов); ($9,53 и $9,782 миллиарда соответственно); — в 1,8 раза (по $11,1 миллиарда), ($12 миллиардов); меньше пятой части — 14,3% — списанных Россией крупных кредитов других стран — за 20 лет сумма составила около $140 миллиардов;

— за 20 лет сумма составила около $140 миллиардов; 14,5 государственного долга Татарстана ($1,37 миллиарда, или 105,3 млрд рублей), либо 54 госдолга Башкирии ($372,3 миллиона, или 28,52 миллиарда рублей), либо 153 госдолга Чувашии ($130,4 миллиона, или 9,989 миллиарда рублей);

($1,37 миллиарда, или 105,3 млрд рублей), либо ($372,3 миллиона, или 28,52 миллиарда рублей), либо ($130,4 миллиона, или 9,989 миллиарда рублей); больше суммы бюджетных кредитов, выданных регионам России: за 2021 год — в 33 раза ($609,6 миллиона, или 46,7 миллиарда рублей); за 2022 год — в 14 раз ($1,45 миллиарда, или 111,3 миллиарда рублей);

($609,6 миллиона, или 46,7 миллиарда рублей); ($1,45 миллиарда, или 111,3 миллиарда рублей); в 427 раз больше суммы, списанной россиянам-банкротам в рамках внесудебной процедуры банкротства — за время ее существования с сентября 2020-го по конец февраля 2023-го гражданам списали $46,8 миллиона, или 3,59 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина