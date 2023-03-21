В нескольких российских городах начали продавать китайские кроссоверы Aito M7

На электронных досках и сайтах автодилеров в нескольких российских городах появились объявления о продаже новых гибридных китайских кроссоверов Aito M7. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что такие автомобили предлагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Благовещенске. Их цены находятся в диапазоне от 4,4 млн до 5,67 млн рублей — зависит от комплектации.

Длина автомобиля составляет 5 020 мм, ширина — 1 945 мм, высота — 1 775 мм, колесная база — 2 820 мм. Aito M7 имеет 1,5-литровый турбированный двигатель, который исключительно подзаряжает тяговую батарею.

Машина предусмотрена в двух версиях: с одним электромотором на задней оси мощностью 272 лошадиные силы, во втором — два электродвигателя в 449 сил. Кроме того, в список оснащения автомобиля входят светодиодные ходовые огни, передние и задние парктроники, система автоматической парковки, датчики давления в шинах, адаптивный круиз-контроль и др.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, в начале этого месяца Минпромторг России включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок. В список вошли: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Isuzu.



С мая прошлого года в перечне уже находятся: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.

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Максим Кокунин