В Белом доме прокомментировали слухи о возможном аресте Дональда Трампа

Власти США внимательно следят за ситуацией в стране на фоне сообщений о возможном аресте бывшего главы американского государства Дональда Трампа. Такие слова произнес координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными, — сказал он в интервью Fox News.

Также спикер добавил, что не видит свидетельств подготовки беспорядков из-за возможного ареста Трампа. Еще Кирби выразил надежду, что если все же произойдут протесты, они будут мирными.

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне Дональд Трамп заявил, что его хотят арестовать. По его словам, это произойдет во вторник, 21 марта. Бывший президент США призвал американцев выходить на протесты.

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Айрат Назипов