В Белом доме прокомментировали слухи о возможном аресте Дональда Трампа
Власти США внимательно следят за ситуацией в стране на фоне сообщений о возможном аресте бывшего главы американского государства Дональда Трампа. Такие слова произнес координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
— Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными, — сказал он в интервью Fox News.
Также спикер добавил, что не видит свидетельств подготовки беспорядков из-за возможного ареста Трампа. Еще Кирби выразил надежду, что если все же произойдут протесты, они будут мирными.
Накануне Дональд Трамп заявил, что его хотят арестовать. По его словам, это произойдет во вторник, 21 марта. Бывший президент США призвал американцев выходить на протесты.
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