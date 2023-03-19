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Минкульт Татарстана потратит на закупку и доставку книг 2,8 млн рублей

15:20, 19.03.2023 4
Минкульт Татарстана потратит на закупку и доставку книг 2,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство культуры Татарстана планирует закупить больше тысячи книг и направить их в библиотеки. Как выяснило «Реальное время», на эти цели ведомство потратит 2,8 млн рублей.

Подрядчику необходимо доставить 1 026 книг. Все они должны быть выпущены не ранее 2020 года. В перечень попали многие известные произведения: «Отцы и дети», «1984», «Муму» и другие.

Экземпляры необходимо привезти в четыре библиотеки. Они находятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольском и Альметьевском районах Татарстана. Подрядчик должен управиться в 45-дневный срок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, наибольшей популярностью в Татарстане, как и в целом по России, пользовались книги в жанрах фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, а также литература по формированию навыков. Узнать о вкусах казанцев можно в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 мар
    Радует, что еще есть те, кто живые книги читает
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  • Анонимно 19 мар
    "Министерство культуры Татарстана планирует закупить больше тысячи книг и направить их в библиотеки. Как выяснило «Реальное время», на эти цели ведомство потратит 2,8 млн рублей.

    Подрядчику необходимо доставить 1 026 книг. Все они должны быть выпущены не ранее 2020-го года. В перечень попали многие известные произведения: «Отцы и дети», «1984», «Муму» и другие.

    Экземпляры необходимо привезти в четыре библиотеки. Они находятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольском и Альметьевском районах Татарстана".

    1026 книг это очень мало.
    2,8 млн. рублей для покупки книг ничтожно мало...
    Наука и образование без бумажных книг невозможны.
    В РТ есть миллиардеры и миллионеры, которые могут купить в 100 раз больше книг.
    В 1000 раз больше.
    И только тогда Наука и Образование будет развиваться в РТ.
    Стыдно сказать - в Казани нет последних изданий Степенной книги и Лицевого летописного свода, в которых изложена одна из версий мировой и российской истории.
    Про современные книги по математике, физике, химии, биологии др. даже говорить не хочется - Казань книжная пустыня...
    Электронные книги не решают проблемы, а только их создают.
    Электронные книги хороши для "науки и образования" двух кнопок - копировать и вставить.
    Даёшь больше бумажных книг в Казани, в которой бумажные книги печатали уже в 16 веке - поэтому в Казани и открыли вторую в России гимназию и университет.

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    Анонимно 19 мар
    "...на эти цели ведомство потратит 2,8 млн рублей.

    Подрядчику необходимо доставить 1 026 книг".

    Это приблизительно 2 тысячи за одну книгу, с учётом прибыли подрядчика.
    Мизерная цена.
    Средняя стоимость хорошей книги около 2 тысяч рублей.
    Подрядчик го ты работать бесплатно?
    Это хорошо.
    Но не надолго...
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  • Анонимно 19 мар
    Степенная книга стоит около 1,5 тысяч за том (всего три тома).
    Лицевой летописный свод стоит от 5 тысяч за том до миллиона за том (всего около 20 томов в зависимости от издания).
    В городе второго российского университета нет этих изданий, в которых излагается один из вариантов истории Казани.
    Это просто стыдно...
    Столько богатых людей в Казани.
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