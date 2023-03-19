Минкульт Татарстана потратит на закупку и доставку книг 2,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство культуры Татарстана планирует закупить больше тысячи книг и направить их в библиотеки. Как выяснило «Реальное время», на эти цели ведомство потратит 2,8 млн рублей.

Подрядчику необходимо доставить 1 026 книг. Все они должны быть выпущены не ранее 2020 года. В перечень попали многие известные произведения: «Отцы и дети», «1984», «Муму» и другие.

Экземпляры необходимо привезти в четыре библиотеки. Они находятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольском и Альметьевском районах Татарстана. Подрядчик должен управиться в 45-дневный срок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, наибольшей популярностью в Татарстане, как и в целом по России, пользовались книги в жанрах фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, а также литература по формированию навыков. Узнать о вкусах казанцев можно в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов