Минкульт Татарстана потратит на закупку и доставку книг 2,8 млн рублей
Министерство культуры Татарстана планирует закупить больше тысячи книг и направить их в библиотеки. Как выяснило «Реальное время», на эти цели ведомство потратит 2,8 млн рублей.
Подрядчику необходимо доставить 1 026 книг. Все они должны быть выпущены не ранее 2020 года. В перечень попали многие известные произведения: «Отцы и дети», «1984», «Муму» и другие.
Экземпляры необходимо привезти в четыре библиотеки. Они находятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольском и Альметьевском районах Татарстана. Подрядчик должен управиться в 45-дневный срок.
Напомним, наибольшей популярностью в Татарстане, как и в целом по России, пользовались книги в жанрах фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, а также литература по формированию навыков. Узнать о вкусах казанцев можно в большом материале «Реального времени».
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Подрядчику необходимо доставить 1 026 книг. Все они должны быть выпущены не ранее 2020-го года. В перечень попали многие известные произведения: «Отцы и дети», «1984», «Муму» и другие.
Экземпляры необходимо привезти в четыре библиотеки. Они находятся в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольском и Альметьевском районах Татарстана".
1026 книг это очень мало.
2,8 млн. рублей для покупки книг ничтожно мало...
Наука и образование без бумажных книг невозможны.
В РТ есть миллиардеры и миллионеры, которые могут купить в 100 раз больше книг.
В 1000 раз больше.
И только тогда Наука и Образование будет развиваться в РТ.
Стыдно сказать - в Казани нет последних изданий Степенной книги и Лицевого летописного свода, в которых изложена одна из версий мировой и российской истории.
Про современные книги по математике, физике, химии, биологии др. даже говорить не хочется - Казань книжная пустыня...
Электронные книги не решают проблемы, а только их создают.
Электронные книги хороши для "науки и образования" двух кнопок - копировать и вставить.
Даёшь больше бумажных книг в Казани, в которой бумажные книги печатали уже в 16 веке - поэтому в Казани и открыли вторую в России гимназию и университет.
Подрядчику необходимо доставить 1 026 книг".
Это приблизительно 2 тысячи за одну книгу, с учётом прибыли подрядчика.
Мизерная цена.
Средняя стоимость хорошей книги около 2 тысяч рублей.
Подрядчик го ты работать бесплатно?
Это хорошо.
Но не надолго...
Лицевой летописный свод стоит от 5 тысяч за том до миллиона за том (всего около 20 томов в зависимости от издания).
В городе второго российского университета нет этих изданий, в которых излагается один из вариантов истории Казани.
Это просто стыдно...
Столько богатых людей в Казани.